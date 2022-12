Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte chinez Jiang Zemin a murit miercuri la varsta de 96 de ani, a anuntat presa din China, citata de Reuters. Jiang Zemin a murit din cauza leucemiei si de insuficienta multipla de organe la Shanghai, la ora 12.13, a declarat agentia oficiala de presa Xinhua. Jiang Zemin a detinut functia…

- Locuitorii din Shanghai au organizat sambata (26 noiembrie) un priveghi pentru victimele incendiului mortal din Urumqi, care a declanșat o manifestare rara de furie publica in masa in China fața de extinderea blocajelor COVID-19 in intreaga țara, inclusiv proteste in Xinjiang și Beijing. Incendiul dintr-o…

- Xiaomi a tinut un eveniment pe 28 octombrie, unul care ne-a adus seria de telefoane Xiaomi Redmi Note 12. Cumva produsul vedeta nu a fost neaparat Xiaomi Redmi Note 12 Pro+, ci Xiaomi Redmi Note 12 Explorer. Acesta este primul telefon care are o viteza de incarcare de peste 200W, mai precis 210W. Recordul…

- Presedintele chinez Xi Jinping a fost reales duminica la conducerea Partidului Comunist, dupa ce a anihilat orice contestare, devenind astfel cel mai puternic lider al Chinei dupa Mao Zedong, fondatorul regimului comunist chinez, informeaza agentiile internationale de presa, scrie Rador. Fii…

- Fosul ambasador al Chinei in Romania, doamna Jiang Yu, a fost numita reprezentant special al Ministerului chinez al Afacerilor Externe pentru cooperarea China-țarile din Europa Centrala și de Est (ECE). Noul reprezentant special al Ministerului chinez de Externe pentru cooperarea China-CEEC, Jiang Yu,…

- Debutul unui razboi rece intre Washington și Beijing ar fi o catastrofa pentru intreaga lume. Acest lucru a fost declarat de ministrul chinez de Externe Wang Yi in timpul unei intilniri la New York cu fostul secretar de stat american Henry Kissinger, relateaza TASS. Ministrul a avertizat partea americana…

- Un prim caz de variola maimuței a fost inregistrat in China. In acest context, epidemiologul șef al Centrului pentru Controlul și Prevenirea Bolilor, i-a avertizat pe oameni sa nu intre in contact cu strainii, pentru a evita o posibila infectare, scrie CNN.

- Fara nicio dezbatere publica, in ciuda avertismentelor ANRE (instituție independenta), in dezacord cu principalii producatori de energie, Guvernul Romaniei a votat o Ordonanța de plafonare a prețurilor, care nu ajuta mai deloc consumatorii, dar prefigureaza dezastrul unei ierni ce va veni. In contextul…