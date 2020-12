Stiri pe aceeasi tema

- China va imparti cu alte state mostrele colectate de pe Luna de sonda spatiala Chang'e 5 - si datele stiintifice ce vor fi obtinute pe baza acestora - in virtutea conventiilor internationale in vigoare, insa, din cauza "regretabilelor" restrictii impuse de Statele Unite in privinta cooperarii, aceasta…

- Capsula din cadrul programului chinez Chang'e 5 (China's Lunar Sample Return Mission) a aterizat joi in provincia nordica Mongolia Interioara cu doua kilograme de mostre selenare culese la inceputul acestei luni, a informat Administratia Nationala a Spatiului din China (ANEC), citata de EFE.…

- Sonda trimisa de chinezi într-o zona neexplorata pâna acum de pe suprafața Lunii a reușit sa preleveze probe de sol și au demarat pregatirile pentru a aduce pe Terra eșantioanele colectate, a anunțat agenția spațiala chineza, citata de AFP. Operațiunea de colectare a durat 19 ore și obiectivul…

- Sonda spatiala Chang’e-5 a Chinei a aselenizat cu succes, marti, in cadrul misiunii istorice de prelevare a unor mostre de pe suprafata Lunii, scrie BBC.Aceasta este a treia aterizare cu o naveta spatiala chinezeasca pe Luna in ultimii 7 ani. China a lansat sonda spatiala Chang'e-5 la data de 24 noiembrie,…

- Sonda spatiala chineza Chang’e-5 a aselenizat cu succes, astazi, in cadrul misiunii istorice de prelevare a unor mostre de pe suprafata Lunii, anunța presa chineza, citata de agerpres .China a lansat sonda spatiala Chang’e-5 la data de 24 noiembrie. Misiunea fara echipaj uman, denumita dupa zeita Lunii…

- Sonda spatiala Chang'e-5 a Chinei a aselenizat cu succes, marti, in cadrul misiunii istorice de prelevare a unor mostre de pe suprafata Lunii, au relatat media chineze, citate de Reuters si DPA. Chang'e-5 a atins marti "cu succes" suprafata Lunii, a relatat postul CCTV, citand o sursa din cadrul…

- O racheta Long March-5 a inceput sa fie umpluta cu combustibil pe baza de oxigen lichid si hidrogen lichid, luni, in jurul orei 18:30 (ora Beijingului), a anuntat Administratia Nationala Spatiala din China (CNSA), relateaza agentia Xinhua. Racheta Long March-5 Y5, programata pentru lansare…

