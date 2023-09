China, o putere pe cale de dispariție? China a cazut de pe „calea miracolului”. O populație imbatranita, niveluri ridicate ale datoriei – și un guvern care se amesteca peste tot – transforma țara intr-o putere pe cale de dispariție, precum Japonia anilor 1990, cand economia sa a incetinit brusc, dar a evitat o criza totala. Un scenariu plauzibil pentru China urmeaza primii […] The post China, o putere pe cale de dispariție? first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

