Volkswagen, cel mai mare producator auto european, a raportat vineri o crestere de 39% a livrarilor pe plan global, la 720.200 vehicule, in aprilie, comparativ cu perioada similara din 2022, transmit DPA si Reuters. Livrarile grupului german au fost stimulate de cresterea de 79% inregistrata in China, in timp ce in Europa Occidentala s-a inregistrat un avans de 28,7%.