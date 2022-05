Stiri pe aceeasi tema

- O femeie a fost salvata joi in orasul chinez Changsha (centrul tarii) dupa ce a supravietuit timp de sase zile sub daramaturile unei cladiri care s-a prabusit in 29 aprilie, potrivit mediilor oficiale citate de EFE.

- O femeie a fost salvata joi in orasul chinez Changsha (centrul tarii) dupa ce a supravietuit timp de sase zile sub daramaturile unei cladiri care s-a prabusit pe 29 aprilie, potrivit mediilor oficiale citate de EFE.Femeia, captiva sub daramaturi 132 de ore inainte de a fi salvata, este cea de-a zecea…

- O femeie a fost salvata joi in orasul chinez Changsha (centrul tarii) dupa ce a supravietuit timp de sase zile sub daramaturile unei cladiri care s-a prabusit pe 29 aprilie, potrivit mediilor oficiale citate de EFE. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Imobilul de opt etaje, in care se aflau un hotel, mai multe apartamente si un cinematograf, s-a prabusit vineri in orasul Changsha (centru), dintr-un motiv inca necunoscut, relateaza AFP.Luni, televiziunea nationala CCTV a aratat imagini cu o persoana acoperita cu patura groasa alba, aflata pe o targa.…

- Imobilul de opt etaje, in care se aflau un hotel, mai multe apartamente si un cinematograf, s-a prabusit vineri in orasul Changsha (centru), dintr-un motiv inca necunoscut, relateaza AFP.Luni, televiziunea nationala CCTV a aratat imagini cu o persoana acoperita cu patura groasa alba, aflata pe o targa.…

- Al doilea inregistrator de zbor al avionului Boeing 737-800 NG care s-a prabusit in China, cu 132 de persoane la bord, a fost recuperat, a anuntat presa oficiala chineza duminica, informeaza AFP.

- A doua cutie neagra ce contine date asupra zborului care s-a prabusit saptamana aceasta in China a fost gasita duminica si ar putea ajuta la dezlegarea misterului asupra prabusirii vertiginoase a avionului in doar cateva minute, informeaza AFP si dpa, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele…

- Una dintre cutiile negre ale avionului care s-a prabușit, aproape vertical, in China, a fost gasita. Este atat de tare deteriorata, incat anchetatorii nu iși dau seama daca au gasit inregistratorul de date de zbor sau inregistratorul de voce din cabina de pilotaj.