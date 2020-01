Stiri pe aceeasi tema

- China a anuntat sambata inlocuirea reprezentantului sau la Hong Kong, o schimbare care pare sa ilustreze vointa Beijingului de a solutiona criza provocata in teritoriul autonom de manifestatiile pro-democratie, relateaza AFP. Wang Zhimin, de 62 de ani, "a fost demis din functia sa de director…

- Poliția din Hong Kong a folosit spray-uri lacrimogene pentru a dispersa participanții la un miting de susținere a uigurilor din nord-vestul Chinei, dupa ce protestatarii au aruncat cu sticle și pietre spre forțele de ordine, relateaza Mediafax citand Reuters. La începutul dupa-amiezii…

- Oprirea violentei si a haosului si restabilirea ordinii continua sa fie principalele prioritati pentru Hong Kong, a declarat Xi Jinping la Shanghai, unde participa la cea de-a doua editie a China International Import Expo.Sute de mii de oameni au iesit in strada la Hong Kong de la jumatatea…

- Hong Kong-ul a fost o parte importanta a discutiilor din cadrul sedintei plenare a Partidului Comunist ce s-a incheiat joi, a spus Shen Chunyao, inalt responsabil al Biroului pentru Hong Kong si Macao din cadrul guvernului chinez, in cadrul unei conferinte de presa. Totodata, potrivit lui…

- Hong Kong a intrat in recesiune in trimestrul trei din 2019, pentru prima data de la criza financiara globala, pe fondul manifestatiilor menite sa denunte regresul libertatilor si ingerinta tot mai mare a Beijingului in problemele regiunii semiautonome, dar si al efectelor razboiului comercial dintre…

- Protestele din Hong Kong au inceput in data de 9 iunie dupa adoptarea unei legi care ar fi permis extradarea pe scara larga catre China continentala. Ulterior, sefa Guvernului local, Carrie Lam, a cedat in fata uneia dintre revendicarile demonstrantilor, anuntand la 4 septembrie retragerea integrala…

- Persoanele care participa la manifestațiile desfașurate în Hong Kong au început sa scrie și sa trimita "scrisori de adio" apropiaților, în contextul escaladarii tensiunilor între protestatari și autoritați, relateaza cotidianul The New York Times, citat de Mediafax."Când…

- Șefa Executivului din Hong Kong, Carrie Lam, a declarat marți ca o intervenție din partea Chinei, in cazul in care protestele antiguvernamentale vor escalada, inca reprezinta o opțiune, relateaza site-ul agenției Dpa, potrivit Mediafax.Lam a afirmat ca, deși Guvernul din China considera ca…