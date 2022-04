Stiri pe aceeasi tema

- China a transmis Rusiei ca va continua sa sporeasca "coordonarea strategica" cu aceasta, indiferent de volatilitatea internationala, a anuntat marti Ministerul chinez de Externe intr-un comunicat.

- Tensiunile diplomatice dintre Occident și Rusia s-au amplificat, ca urmare a invaziei din Ucraina. Inca de luni, oficiali ai Consiliului Europei anunțau intenția de a exclude Kremlinul din randurile sale. Dar ieri, inainte cu cateva ore de a fi facut anunțul, Ministerul de Externe al Rusiei anunța ca…

- Ministerul de Externe al Rusiei a declarat ca țarile care sprijina Ucraina cu arme letale ar avea responsabilitatea daca acestea sunt folosite in timpul ofensivei de la Moscova, informeaza The Kyiv Independent , citat de Antena3 . Anunțul vine dupa ce mai multe state printre care si Romania au anuntat…

- China a acuzat Statele Unite ca „au jucat cartea cu amenintarea razboiului si creeaza tensiuni", deoarece presedintele american Joe Biden a avertizat ca peste 150.000 de soldati rusi sunt inca plasati la granita cu Ucraina, desi Moscova a anuntat ca va retrage o parte din trupe, relateaza Reuters. Statele…

- Moscova si Londra discuta in prezent asupra unei eventuale vizite a ministrului britanic de externe Liz Truss in data de 10 februarie la Moscova, a informat luni agentia de presa RIA Novosti, citand Ministerul de Externe rus, in contextul eforturilor diplomatice pentru solutionarea crizei legate…