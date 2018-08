Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul chinez de Externe a afirmat marti ca este profund dezamagit de "continutul negativ" la adresa Chinei din actul promulgat de presedintele american Donald Trump privind bugetul apararii SUA pentru 2019, relateaza site-ul agentiei Reuters. Ministerul chinez de Externe a afirmat…

- Rusia si Siria au criticat, marti dupa-amiaza, decizia Administratiei Donald Trump de a impune noi sanctiuni Iranului, acuzand Statele Unite ca incalca o rezolutie a Consiliului de Securitate ONU, informeaza site-ul cotidianului Times of Israel, potrivit Mediafax."Suntem profund dezamagiti…

- China isi doreste infiintarea unui mecanism de pace pentru Coreea de Nord si Coreea de Sud, precum si denuclearizarea completa a peninsulei, a declarat joi ministrul de Externe chinez, Wang Yi, relateaza Reuters. De asemenea, ministrul chinez a declarat ca isi doreste ca Statele Unite…

- Dialogul dintre China și Statele Unite ramane deschis, la fel și negocierile pe tema comerțului și a sancțiunilor bilaterale impuse de cele doua țari, a declarat luni Wang Yi, consilier de stat in China, insistand ca Beijingul nu iși dorește un razboi comercial, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.Declarațiile…

- Rusia si China au blocat joi intr-o comisie a Consiliului de Securitate al ONU un ordin de interdictie a livrarilor de petrol catre Coreea de Nord, informeaza Reuters, preia Agerpres.Statele Unite solicitasera embargoul pe motiv ca Phenianul incalca regimul sanctiunilor impuse de Organizatia…

- Rusia si China au blocat joi intr-o comisie a Consiliului de Securitate al ONU un ordin de interdictie a livrarilor de petrol catre Coreea de Nord, informeaza Reuters. Statele Unite solicitasera embargoul pe motiv ca Phenianul incalca regimul sanctiunilor impuse de Organizatia Natiunilor…

- China va impune tarife suplimentare de 25% pentru importuri americane in valoare de 50 de miliarde de dolari, care includ 659 de tipuri de produse. Tarife pentru bunuri americane in valoare de 34 de miliarde de dolari, care includ produse agricole, auto si acvatice, vor intra in vigoare pe…

- MAE a transmis, vineri seara, printr-un comunicat ca este ”deosebit de preocupat” de concluziile investigatiei Echipei Comune de Ancheta (Joint Investigation Team/JIT) a doborarii zborului MH17, care include experti din Olanda, Ucraina, Malaysia, Australia si Belgia, cuprinse in raportul interimar…