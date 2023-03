China nu mai mizează pe economie, dar crește bugetul armatei China si-a stabilit o tinta modesta de crestere economica in acest an, de aproximativ 5%, duminica, in ziua in care a inceput sesiunea anuala a Congresului National al Poporului (NPC), care este pregatit sa puna in aplicare cea mai mare restructurare guvernamentala din ultimii zece ani, relateaza Reuters. Produsul intern brut (PIB) al Chinei a crescut cu doar 3% anul trecut, unul dintre cele mai grave rezultate din ultimele decenii, dupa trei ani de restrictii legate de COVID-19, criza din vastul sau sector imobiliar, represiunea asupra intreprinderilor private si scaderea cererii pentru exporturile… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

