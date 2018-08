Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Trump intentioneaza sa ridice la 25% taxele vamale asupra unor importuri din China in valoare de 200 de miliarde de dolari, au anuntat miercuri responsabili de pe langa reprezentantul american pentru comert (USTR), relateaza AFP, preluata de Agerpres. "Preşedintele (Donald Trump)…

- Presedintele american Donald Trump s-a declarat luni increzator ca liderul nord-coreean Kim Jong Un va respecta acordul convenit de cei doi la summitul de pe 12 iunie de la Singapore, dar a sugerat ca Beijingul ar putea incerca sa submineze aceasta intelegere, transmit Reuters si AFP, preluate de…

- Presedintele american, Donald Trump, a sugerat luni ca Beijingul ar putea sa incerce sa impiedice eforturile de dezarmare nucleara a Coreei de Nord dar a adaugat ca este increzator ca liderul nord-coreean, Kim Jong-un, va respecta un acord la care cei doi au ajuns luna trecuta, scrie Reuters. „Sunt…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat luni seara ca vor fi taxate cu 10% alte importuri din China in SUA in valoare de 200 de miliarde de dolari, informeaza agentiile internationale de presa. Într-un comunicat transmis de Casa Albă, Trump a afirmat că a cerut reprezentantului…

- Principalul consilier economic al Casei Albe, Larry Kudlow, a suferit un atac de cord si a fost internat la un spital de langa Washington, a anuntat pe Twitter presedintele american, Donald Trump, citat de Reuters. "Marele nostru Larry Kudlow, care a lucrat atat de mult legat de comert si economie,…

- Un oficial american a aratat, sub rezerva anonimatului, ca instructiunile trimise ambasadelor si consulatelor Statelor Unite ar acorda absolventilor chinezi dreptul de acces in vederea studiilor in anumite domenii - cum ar fi robotica, aviatia si productia de inalta tehnologie - pentru numai un an.…

- Washingtonul si Beijingul au cazut de acord sa abandoneze razboiul comercial si sa se abtina de la a-si impune reciproc noi taxe. Anuntul, prezentat duminica de presa chineza de stat, a venit in urma unor discutii la nivel inalt intre cele doua parti purtate in capitala SUA, dupa luni de tensiuni in…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, si omologul sau chinez, Xi Jinping, sunt de acord ca sanctiunile internationale impotriva Coreei de Nord trebuie sa continue pana la desfiintarea programului nord-coreean de inarmare nucleara si cu rachete, informeaza Reuters si Yonhap. Cei doi…