Stiri pe aceeasi tema

- ”China sprijina cu desavarsire observatiile facute de ambasador”, a declarat purtatorul de cuvant al Ministerului de Externe, Zhao Lijian, intr-o conferinta de presa. ”China sprijina toate eforturile care contribuie la relaxarea situatiei din Ucraina si la un acord politic. (China) este pregatita faca…

- Purtatorul de cuvant al Ministerului chinez de Externe, Zhao Lijian, a anunțat ca Guvernul de la Beijing susține inițiativa Indoneziei de a nu include criza din Ucraina pe agenda reuniunii G20. Apropierea Chinei de Rusia a starnit numeroase controverse, asta pentru ca Occidentul se teme ca nu cumva…

- Masurile luate de NATO, sub conducerea SUA, au impins tensiunea dintre Rusia și Ucraina pana la un „punct de ruptura”, a declarat miercuri, purtatorul de cuvant al Ministerului chinez de Externe, Zhao Lijian. La un briefing de presa zilnic, el a indemnat Statele Unite sa ia in serios preocuparile Chinei…

- Masurile luate de Organizatia Tratatului Atlanticului de Nord (NATO), condusa de SUA, au dus tensiunile dintre Rusia si Ucraina pana la un "punct de rupere", a declarat miercuri un purtator de cuvant al Ministerului chinez de Externe, Zhao Lijian, citat de Reuters.

- UPDATE 3 Acțiunile NATO au impins tensiunile dintre Ucraina și Rusia pana la „punctul limita”, a spus Zhao Lijian, purtatorul de cuvant al Ministerului de Externe din China. In cadrul unei declarații pentru presa, Zhao Lijian a indemnat Statele Unite sa ia in serios ingrijorarile Chinei și sa evite…

- Conform comunicatului, Wang Yi i-a spus lui Dmitro Kuleba ca Beijingul este pregatit sa depuna toate eforturile pentru a ajuta la oprirea razboiului prin diplomatie.China, care si-a dezvoltat relatiile cu Moscova in ultimii ani, dar pastrand in acelasi timp legaturi diplomatice cordiale si schimburi…

- Intr-o intervenție diplomatica majora, președintele chinez Xi Jinping i-a cerut președintelui rus Vladimir Putin sa negocieze cu Ucraina, fara a oferi nicio indicație clara privind susținerea razboiului in desfașurare inceput de Moscova, relateaza Politico . „Situația din estul Ucrainei a suferit schimbari…

- China a refuzat joi sa numeasca operațiunea militara a Rusiei in Ucraina drept ”invazie” și a facut apel la toate parțile implicate sa se abțina de la acțiuni extreme, deși și-a sfatuit cetațenii care se afla in zona sa stea in case și sa dea dovada de precauție, relateaza Reuters. Un purtator de cuvant…