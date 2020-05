Stiri pe aceeasi tema

E premiera absoluta de la izbucnirea pandemiei care a cuprins intreaga lume. China nu a inregistrat niciun nou caz de COVID-19 pentru data de 22 mai, fata de patru zilele trecute, a anuntat sambata Comisia Nationala de Sanatate (NHC) intr-un comunicat, potrivit Reuters, conform Mediafax.

China a raportat un singur caz de infectare cu noul coronavirus pentru ziua de 1 mai, in scadere fata de cele 12 cazuri anuntate cu o zi inainte, conform datelor oficiale furnizate sambata de autoritati, transmite Reuters, preluata de Agerpres. Noul caz este unul importat, a precizat Comisia

Deși parea ca situația este sub control iar numarul cazurilor scadea zilnic autoritatile chineze au raportat, pentru duminica, 108 cazuri noi de infectare cu Covid-19, cu noua mai mult decat in intervalul anterior, acesta fiind cel mai mare numar de imbolnaviri inregistrat in tara in mai mult de

China continentala a raportat marti o crestere a noilor cazuri confirmate de imbolnavire cu COVID-19, dupa 4 zile de scadere, din cauza cresterii numarului infectarilor la persoanele sosite din strainatate, informeaza Reuters, citat de agerpres.ro. China continentala inregistra luni 48 de noi cazuri,

Restrictiile asupra calatoriilor la distanta care sunt in vigoare din ianuarie in provincia Hubei din China, epicentrul pandemiei de coronavirus, vor fi ridicate miercuri, 25 martie, se arata intr-o informare a guvernului regional, potrivit Guardian și Reuters. Relaxarea restricțiilor in capitala provinciei,

Perioada medie de incubatie a noului coronavirus este de cinci pana la sapte zile, iar cea maxima de 14 zile, a anuntat, miercuri, la Beijing, Du Bin, presedintele ramurii de ingrijire a pacientilor critici din cadrul Asociatiei Medicale Chineze. Du Bin a declarat totodata ca, desi in provincia

Un medicament pentru tratamentul artritei va fi utilizat in China in cadrul unui studiu referitor la tratarea pacientilor infectati cu noul coronavirus, a anuntat Comisia Nationala de Sanatate de la Beijing, citata de Reuters.