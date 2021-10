Stiri pe aceeasi tema

- O stire lansata de catre Financial Times de sambata a facut inconjurul lumii, cu un impact major: China ar fi lansat in august o racheta hipersonica care a facut inconjurul lumii si a lovit la o distanta de peste 32 km de tinta, dupa cum reiese dintr-un raport despre care se spune ca „a luat prin surprindere…

- Proprietarilor de fabrici din China si clientilor lor din intreaga lume li s-a spus sa se pregateasca ca intreruperea alimentarii cu energie electrica sa devina o parte a vietii, in conditiile in care presedintele Xi Jinping vrea sa reduca dependenta celei de-a doua mari economii a lumii de carbune.…

- China a testat o noua capacitate spatiala cu o racheta hipersonica pe orbita, a raportat sambata Financial Times (FT), noteaza AFP. Articolul din cotidianul financiar si financiar britanic, care citeaza mai multe surse cu cunostinte despre test, indica faptul ca Beijingul a lansat in august o racheta…

- Regina Marii Britanii s-a declarat costernata fața de politicile liderilor mondiali referitoare la clima. Reacția monarhului vine cu doar cateva saptamani inainte ca șefii de stat și inclusiv activista impotriva schimbarilor climatice Greta Thunberg sa se intalneasca la reuniunea pe tema urgenței climatice…

- Un inalt oficial al Pentagonului si-a dat demisia in semn de protest fata de ritmul lent al transformarii tehnologice din armata SUA, noteaza mediafax. In primul sau interviu de cand a parasit postul de la Departamentul Apararii in urma cu o saptamana, Nicolas Chaillan a declarat pentru Financial…

- Presedintele chinez Xi Jinping s-a angajat sambata sa realizeze ”o reunificare pasnica” cu Taiwanul si nu a facut nicio referire directa la utilizarea fortei, dupa o saptamana de tensiuni cu insula revendicata de China care au provocat ingrijorare la nivel international, transmite Reuters, informeaza…

- Proiectilul tras de Coreea de Nord marți de pe coasta sa de est a fost o noua racheta hipersonica, a scris presa de stat a Phenianului miercuri, lansarea venind în contextul unei serii de teste cu noi arme facute în ultima perioada de izolatul stat asiatic, transmite Reuters. Coreea…