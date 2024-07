Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a apreciat miercuri inaintea summitului NATO la Washington ca asteapta ca aliatii sa aprobe cu acest prilej un nou ajutor militar substantial destinat Ucrainei pentru a sustine aceasta tara in razboiul cu Rusia, ajutor care va servi si ca o punte catre aderarea…

- Secretarul general al NATO Jens Stoltenberg a evitat vineri sa se pronunte daca actualul presedinte al SUA, Joe Biden, este apt sa conduca statul aliat cu cea mai mare putere nucleara si respectiv sa candideze pentru un nou mandat, afirmand ca daca ar incepe sa comenteze chestiuni politice interne ar…

- B1.ro Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat ca Beijingul ar trebui sa plateasca pentru ajutorul oferit Rusiei in razboi. De asemenea, el a incurajat alianța militara sa furnizeze și mai multe arme Ucrainei, intrucat acesta ar fi drumul spre pace, scrie Agerpres. Jens Stoltenberg:…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, merge miercuri la Budapesta pentru a incerca sa gaseasca un teren de intelegere cu premierul ungar, Viktor Orban, care se opune eforturilor Aliantei Nord-Atlantice de a consolida ajutorul acordat Ucrainei, relateaza AFP. In vederea summitului prevazut la…

- Jens Stoltenberg, secretarul general al NATO, le va cere aliaților sa se angajeze la o suma minima de 40 de miliarde de euro pe an pentru a finanța ajutorul militar destinat Ucrainei, a declarat o sursa din cadrul alianței pentru Reuters , joi, in contextul in care miniștrii de externe din statele aliate…