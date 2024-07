Stiri pe aceeasi tema

- Seful diplomatiei americane Antony Blinken a denuntat marti sprijinul oferit de China efortului de razboi rusesc in Ucraina, apreciind ca acesta trebuie sa inceteze, transmite AFP. „Ceea ce fac ei… este sa ofere sprijin esential complexului militar-industrial al Rusiei”, a spus Antony Blinken intr-o…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a criticat China pentru boicotarea summitului privind pacea in Ucraina, reuniune ce va fi organizata in aceasta luna in Elvetia, a transmis ieri dpa, potrivit Agerpres. Intr-un interviu acordat postului german de radio NDR, Stoltenberg a afirmat ca este…

- Sprijinul Chinei pentru Moscova este un factor crucial in razboiul Rusiei impotriva Ucrainei, a declarat secretarul general al NATO Jens Stoltenberg intr un interviu acordat ziarului german Welt am Sonntag, potrivit Agerpres."China afirma ca doreste sa mentina relatii bune cu Occidentul. In acelasi…

- China a transmis ca va lua „masurile necesare” dupa anuntarea de catre Washington a unor noi sanctiuni menite sa paralizeze capacitatile militare si industriale ale Rusiei prin pedepsirea companiilor chineze care ajuta Moscova sa faca rost de arme pentru razboiul sau impotriva Ucrainei, informeaza joi…

- Statele Unite ale Americii au avertizat marti ca vor considera China responsabila daca Rusia va ocupa alte teritorii in Ucraina, dupa ce Beijingul si-a reinnoit promisiunile de cooperare cu Moscova in timpul unei vizite a ministrului de externe rus, Serghei Lavrov, informeaza miercuri AFP.

- Statele Unite ale Americii au avertizat marti ca vor considera China responsabila daca Rusia va ocupa alte teritorii in Ucraina, dupa ce Beijingul si-a reinnoit promisiunile de cooperare cu Moscova in timpul unei vizite a ministrului de Externe rus, Serghei Lavrov, informeaza miercuri AFP, potrivit…