China mută minoritatari uighuri în lagăre de muncă forțată pentru brandurile străine Mii de musulmani, din grupul minoritar uighur din China, lucreaza în condiții coercitive la fabricile care furnizeaza unele dintre cele mai mari marci din lume, spune un nou raport, scrie BBC.



Institutul australian de politici strategice a declarat ca aceasta este urmatoarea faza a autoritaților chineze în reeducarea uighurilor.



China a reținut deja aproximativ un milion de uighuri în lagarele de internare, îndoctrinându-i. Oficialii spun ca taberele au drept scop combaterea extremismului.



Raportul ASPI vine dupa ce un înalt oficial chinez… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O lista cu detalii ale vietii private a peste 3000 de etnici minoritari musulmani din provincia Xinjiang ofera poate una dintre cele mai puternice imagini asupra modului in care China a decis soarta a sute de oameni prin internarea lor in asa- zisele scoli de reeducare.

- Institutul național de sanatate și bunastare din Finlanda a confirmat primul caz de coronavirus din țara. Este vorba despre o femeie in varsta de 32 de ani din Wuhan, care a ajuns in Finlanda, dupa ce in aceeasi zi a calatorit si la Ivalo, un sat din regiunea Laponiei de Nord. Femeia a dezvoltat…

- Autoritatile din SUA au declarat oficial conform careia nu exista niciun pericol de infectare cu coronavirus prin intermediul coletelor expediate din China. Acestia au analizat riscul de infectare, in contexul in care autoritatile din statul asiatic nu au impus masuri speciale de protectie pentru serviciile…

- In perioada celui de-al Doilea Razboi Mondial, comunitatea de evrei din Craiova avut de suferit. In primavara anului 1944, Ștefan Ardeleanu impreuna cu fratele sau geaman Bela, dar și cu alți tineri evrei din Craiova, au fost duși sub paza militarizata in satul Doaga din fostul

- Autoritatile siriene au inasprit sambata sanctiunile impotriva utilizarii de monede straine in tranzactiile curente si comerciale, o actiune care vizeaza protejarea monedei nationale care a suferit o depreciere puternica in ultimele saptamani, relateaza AFP.

- China a interzis prostitutia dupa revolutia comunista din 1949, dar practicarea ei a revenit dupa inceperea reformelor economice in anii 1970, in pofida campaniilor perioadice de combatere a acesteia. Agentia de presa Xinhua a relatat ca Parlamentul a votat pentru eliminarea "sistemului de custodie…

- China si-a aparat luni lagarele de ”formare” controversate din Xinjiang, in care ar fi detinuti peste un milion de musulmanii, in urma publicarii unor documente guvernamentale explozive care detaliaza supravegherea si controlul populatiei uigure din aceasta vasta regiune situata in apropiere de Asia…

- Romania, cele mai slabe rezultate din ultimii 9 ani la testarile PISA. Gradul de analfabetism functional, in crestere. Romania are cele mai slabe rezultate din ultimii 9 ani la testele PISA. Este vorba despre acea evaluare care ne arata cat de pregatiți sunt elevii de 15 ani la capitolul matematica,…