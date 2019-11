Ministrul german de externe Heiko Maas a cerut marti guvernului chinez sa ofere clarificari in urma unor noi dezvaluiri privind detentia musulmanilor uiguri in tara, informeaza DPA. "China trebuie sa-si respecte obligatiile internationale in termeni de drepturi ale omului", a declarat el la Forumul de politica externa de la Berlin organizat de Fundatia Koerber. Maas a sustinut ca este esential acum ca parti independente - inclusiv comisarul Natiunilor Unite pentru drepturile omului - sa aiba acces in regiunile populate de minoritatea uigura. "Daca sute de mii de uiguri sunt cu adevarat detinuti…