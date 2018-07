Militantul pentru drepturile omului chinez Qin Yongmin a fost condamnat la 13 ani de inchisoare, miercuri, pentru subminarea puterii de stat, transmit AFP si dpa.



Qin Yongmin a fost condamnat de catre 'Tribunalul intermediar al poporului' din orasul Wuhan, care a anuntat ca activistul va fi privat de drepturile politice pentru o perioada de trei ani.



Qin si sotia sa, Zhao Suli, au disparut in ianuarie 2015. Qin Yongmin a fost arestat in cursul aceluiasi an si a fost pus sub acuzare oficial in iunie 2016, dar autoritatile nu au raspuns niciodata la intrebarile privind…