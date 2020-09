China: Mii de persoane infectate cu o boală bacteriană în urma unei scurgeri de la o fabrică biofarmaceutică Câteva mii de persoane din nord-vestul Chinei au fost testate pozitiv cu o boala bacteriana în urma unui focar cauzat de o scurgere de gaze reziduale la o companie biofarmaceutica care a avut loc anul trecut, au anunțat autoritațile chineze, potrivit CNN.



Autoritatea responsabila de sanatatea publica din Lanzhou, capitala provinciei Gansu, a confirmat ca 3.245 de persoane au fost testate pozitiv cu bruceloza, o boala adesea contractata prin contactul cu animale care poarta bacteria brucella. Alte 1.401 de persoane sunt suspectate de infecție deși pâna acum nu exista fatalitați…

Sursa articol: hotnews.ro

