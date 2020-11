China, prima tara care a oprit la sol avioanele Boeing 737 MAX dupa o serie de accidente, a transmis vineri ca nu are niciun calendar pentru a le autoriza din nou zborul, in ciuda faptului ca SUA au dat unda verde, relateaza AFP. Agentia de Aviatie Americana (FAA) a autorizat miercuri ca acest model de avion sa zboare din nou, dupa 20 de luni de oprire la sol in urma a doua accidente care au facut 346 de morti in interval de cinci luni. Totusi, vor trebui facute mai multe modificari la avioanele Boeing 737 MAX inainte ca ele sa poata fi repuse in serviciu. Pilotii vor trebui, de exemplu, sa urmeze…