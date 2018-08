Stiri pe aceeasi tema

- China a anuntat, joi, noi masuri de reducere a costurilor pentru companii, in incercarea de a sprijirii cresterea economica, pe fondul unui razboi comercial cu Statele Unite, care ameninta exportatorii, relateaza BBC. Consiliul de Stat din China a anuntat joi taieri de taxe, menite sa…

- Deficitul comercial al Statelor Unite cu China de pe luna iunie a atins cifra de 33,4 miliarde de dolari, fiind al doilea cel mai mare din semestrul I, arata datele centralizate de Biroul de Recensamant al Statelor Unite. Deficitul comercial al Statelor Unite cu China de pe luna iunie…

- Secretarul general al ONU Antonio Guterres avertizeaza ca Organizatia se confrunta cu o lipsa de lichiditati si si-a indemnat functionarii, intr-un mesaj, sa pregateasca masuri in vederea unor reduceri de cheltuieli, relateaza AFP conform News.ro . Aceasta lipsa este provocata in principal de faptul…

- Valoarea totala de piata a celor mai mari 100 de companii globale a crescut cu 15% comparativ cu anul trecut si a ajuns la 20.000 de miliarde de dolari, fapt ce reflecta o crestere de 11,5% a Indexului Global MCSI, arata studiul PwC Global Top 100. Statele Unite ale Americii revendica prima poziţie…

- Valoarea de piata a primelor 100 de companii la nivel global a crescut semnificativ in ultimul an, cu 15% comparativ cu martie 2017, totalizand 20.000 de miliarde de dolari, reiese din datele studiului PwC Global Top 100, prima pozitie fiind ocupata in continuare de SUA, dar China, aflata pe locul…

- Surplusul comercial al Chinei cu Statele Unite din luna iunie a atins cifra record de 28,97 miliarde de dolari (24,85 miliarde de euro), iar cel total a atins 42,62 miliarde de dolari, relateaza vineri Deutsche Welle, citand Administratia Vamilor a Chinei.

- Razboiul comercial din Statele Unite si China s-a intensificat, vineri, odata cu intrarea in vigoare a unor tarife americane pentru produse chinezesti in valoare de 34 de miliarde de dolari, relateaza Reuters. Vineri dimineata, inainte de expirarea termenului limita, la ora 04:01 GMT, presa de stat…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat luni seara ca vor fi taxate cu 10% alte importuri din China in SUA in valoare de 200 de miliarde de dolari, informeaza agentiile internationale de presa. Într-un comunicat transmis de Casa Albă, Trump a afirmat că a cerut reprezentantului…