Stiri pe aceeasi tema

- Alerta de securitate in China dupa ce un barbat a intrat cu masina in plin intr-o piata aglomerata din orasul Hunan. Cel putin 9 persoane au murit si alte 43 sunt ranite, conform unui bilant al autoritatilor locale, citat de BBC.

