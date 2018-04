China - Lupta anti-CO2 va permite realizarea unor economii de 339 de miliarde de dolari (studiu) Economiile in domeniul sanatatii publice pe care le va realiza China, daca aceasta tara isi va pune in aplicare politicile pentru clima, vor depasi cu mult costurile generate de masurile ce vor fi necesare pentru a limita poluarea aerului, gratie unei scaderi semnificative a mortalitatii, potrivit unui studiu publicat luni, informeaza AFP.



O reducere anuala cu 4% a emisiilor de dioxid de carbon (CO2) in China va permite realizarea unei economii de 339 de miliarde de dolari in sistemul national de sanatate chinez pana in 2030, prevede un raport efectuat de specialistii de la Massachusetts… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

