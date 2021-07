Stiri pe aceeasi tema

- Odata cu celebrarea centenarului Partidului Comunist Chinez de 1 iulie, jurnaliștii, diplomații și alți invitați au primit o lista cu ce au voie sa faca și ce nu pentru a participa la festivitațile din Piața Tiananmen, scrie The Straits Times. Detaliile paradei, care începe la 8 dimineața, înca…

- Presedintele chinez Xi Jinping a prezidat luni pe stadionul national din Beijing, supranumit Cuib de pasare, un spectacol grandios in cinstea centenarului Partidului Comunist Chinez, eveniment care a pus accentul pe redresarea Chinei dupa criza provocata de pandemia de COVID-19, transmite AFP.

- „Suntem foarte liberi”, afirma titlul unul clip filmat in provincia Xinjiang din nord-vestul Chinei. „Suntem foarte liberi acum”, este un altul. „Suntem foarte, foarte liberi aici”, spune un al treilea. Dar nimeni nu va poate reproșa daca nu va veți lasa convinși: acestea și alte mii de alte clipuri…

- „Suntem foarte liberi”, afirma titlul unui clip filmat în provincia Xinjiang din nord-vestul Chinei. „Suntem foarte liberi acum”, este un altul. „Suntem foarte, foarte liberi aici”, spune un al treilea. Dar nimeni nu va poate reproșa daca nu va veți lasa convinși:…

- Oficialii de la Beijing au indreptat un tir al acuzațiilor catre NATO. Și asta dupa ce, luni, la summitul Aliantei Nord-Atlantice, s-a facut referire la o provocare sistemica ce este reprezentata de regimul comunist. Reacția de la Beijing a venit imediat, iar administrația președintelui Xi Jinping a…

- Grupul G7, al celor mai industrializate sapte state, a convenit duminica, in ultima zi a summitului din Cornwall, sudul Angliei, asupra unei abordari mai dure in relatia cu China, transmite dpa, citata de Agerpres. In pasajul respectiv al declaratiei finale, al carei proiect a fost consultat de dpa,…