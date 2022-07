China lovește piața jocurilor video/ O afacere de 50 de miliarde de dolari se clatină Autoritațile de reglementare chineze ataca piața jocurilor video din țara. Veniturile din industrie au scazut cu 1,8% de la an la an, ajungand la 22 de miliarde de dolari in cele șase luni pana in iunie, arata cifrele oficiale, primul declin oficial din istorie. Acest lucru este probabil temporar, avand in vedere ca aprobarile pentru […] The post China lovește piața jocurilor video/ O afacere de 50 de miliarde de dolari se clatina first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Investitorii chinezi au fost cei mai activi cumparatori de proprietați imobiliare din SUA anul trecut in randul strainilor – cheltuind un record de 6,1 miliarde de dolari pentru case, in principal din Florida și California, potrivit Asociației Naționale a Agenților Imobiliari. Cumparatorii din China…

- Australia reintroduce plata angajaților care trebuie sa intre in carantina din cauza COVID-19, a declarat sambata premierul Anthony Albanese, in timp ce un nou val de infecții provocate de Omicron afecteaza țara. Australia se lupta cu o epidemie majora determinata de noile subvariante Omicron, BA.4…

- China a anuntat reguli mai dure pentru o mai buna reglementare a industriei cardurilor de credit, evaluata la 1.300 miliarde de dolari, cerand creditorilor sa adopte o strategie de crestere "prudenta" si sa monitorizeze mai strans riscurile, transmite Reuters preluat de agerpres. Fii la curent…

- Noile fabrici auto ale Tesla pierd miliarde de dolari. Șeful constructorului auto a comparat uzinele din Texas și Berlin cu niște furnale in care ard bani, in condițiile in care acestea fac eforturi pentru a-și crește producția, afectata de lipsa bateriilor și a problemelor portuare din China, potrivit…

- Industria mondiala de publicitate ar urma sa inregistreze in acest an o crestere de 8,4%, in pofida evolutiilor geopolitice la nivel global si a ingrijorarilor privind o recesiune, arata un raport publicat luni de agentia de publicitate GroupM, o divizie a grupului britanic WPP, transmite Reuters.…

- Cotatia barilului de titei a crescut marti dupa ce statele membre UE au ajuns la un acord privind interzicerea majoritatii importurilor de titei din Rusia, ceea ce a alimentat ingrijorarile referitoare la o perturbare a unei piete care este deja supusa la presiuni pe fondul cresterii cererii de combustibil…

- De finalul lunii aprilie, pana in jurul datei de 11 mai, cei care au investit in diversele criptomonede au pierdut in total peste 500 miliarde dolari. S-a intamplat ceea ce in termeni financiari se numește „Sell-Off” – mulți investitori au vandut in scurt timp cantitați uriașe de criptomonede, s-a pus…

- Meta a raportat un profit pe actiune de 2,72 dolari, mai mare decat cei 2,56 dolari asteptati de analisti. Cu toate acestea, veniturile au fost de 27,91 miliarde de dolari, mai mici decat estimarile. Actiunile Meta au crescut joi cu 15%, dar sunt totusi cu aproximativ 40% sub nivel de la inceputul anului…