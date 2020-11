China lansează primul său reactor nuclear produs local China a lansat vineri primul sau reactor nuclear produs local, Hualong One, o etapa semnificativa in dorinta sa de a obtine independenta fata de tehnologia occidentala, relateaza AFP. Reactorul, care a fost conectat vineri la reteaua electrica nationala, poate produce circa 10 miliarde de KWh de electricitate in fiecare an si sa reduca cu 8,16 milioane de tone emisiile de carbon, potrivit Corporatiei nationale chineze din domeniul nuclear (CNNC). Foto: (c) Hu Jie/Xinhua China sparge astfel "monopolul tehnologiei straine in domeniul nuclear", si-a exprimat satisfactia CNNC intr-un comunicat.… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

