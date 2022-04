Stiri pe aceeasi tema

- 93 de țari au votat in favoarea suspendarii Rusiei din Consiliul ONU pentru Drepturile Omului, in timp ce 24 de țari au fost impotriva și 58 s-au abținut. BBC a aflat ca printre țarile care au votat in favoarea suspendarii se numar SUA, țarile Uniunii Europene, Marea Britanie și, desigur, Ucraina. In…

- Reprezentanti ai guvernelor SUA si Chinei s-au reunit luni la Roma pentru a discuta, printre altele, pe tema razboiului din Ucraina, subliniind in acest sens importanta mentinerii „deschise a liniilor de comunicare” intre cele doua puteri. Statele Unite au atenționat China ca vor exista „consecinte”…

- Australia a anuntat, luni, ca a lansat o procedura legala comuna impotriva Rusiei pe langa Organizatia internationala a aviatiei civile (ICAO) in legatura cu doborarea cursei MH17 a companiei Malaysia Airlines, in urma cu opt ani. Consiliul de Securitate al ONU a fost informat in legatura cu acest demers,…

- Ministrul Apararii din Taiwan, Chiu Kuo-cheng, a spus ca atat China, cat si Taiwan ar plati un pret prea mare daca Beijingul ar alege sa organizeze o invazie militara similara cu cea a Rusiei.

- China trebuie sa actioneze in conformitate cu declaratiile sale de promovare a pacii mondiale si sa se alature efortului de a opri invazia Ucrainei de catre Rusia, a declarat luni prim-ministrul australian Scott Morrison. Oficialul australian ca lumea este in pericol de a fi remodelata de un „arc al…

- China nu se va alatura sanctiunilor financiare pe care Statele Unite si Uniunea Europeana le-au impus Federatiei Ruse, dupa cum a anuntat autoritatea de reglementare bancara a statului, conform The Guardian.

- Occidentul s-ar putea simti frustrat de faptul ca vineri, cu ocazia votului din Consiliul de Securitate al ONU, China s-a abtinut, dar si Ministerul rus de Externe si-ar putea face griji, intrucat este un semnal si ca protectia Chinei nu este neconditionata, relateaza The Guardian.

- China s-a pronuntat vineri din nou impotriva sanctiunilor indreptate impotriva Rusiei in urma invadarii Ucrainei, transmite dpa, conform AGERPRES.