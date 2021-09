O biserica in forma de vioara, o casa „cu susul in jos” și un hotel care are forma unei papuși Matrioșka se numara printre intrarile intr-un sondaj pentru a numi cele mai „urate” cladiri chinezești din acest an. La jumatate de deceniu dupa ce guvernul președintelui Xi Jinping a emis o directiva prin care se […] The post China lanseaza concursul celor mai urate cladiri din țara first appeared on Ziarul National .