Virusul s-a raspandit in 18 țari, in mare parte, probabil, de catre pasagerii companiilor aeriene. American Airlines solicita de exemplu oprirea imediata, informeaza Reuters. Statele Unite și-au sfatuit de altfel cetațenii sa nu calatoreasca in China, ridicand avertismentul la același nivel ca și in cazul calatoriilor spre Irak și Afganistan.

Allied Pilots Association (APA), care reprezinta piloții American Airlines, a comunicat ca „amenințarile pentru sanatate pe care le prezinta coronavirusul sunt grave și in multe feluri necunoscute” intr-un proces intentat in Texas, unde iși are…