China l-a numit pe Xie Zhenhua, negociatorul sau principal la conferintele cruciale de mediu de la Copenhaga si Paris, noul sau emisar special pentru schimbarile climatice, a confirmat joi Ministerul Ecologiei si al Mediului, transmite Reuters.



Decizia survine in contextul in care Beijingul incearca sa restabileasca diplomatia in acest domeniu cu Statele Unite dupa o pauza de patru ani in timpul administratiei lui Donald Trump.



Ministerul a precizat ca numirea negociatorului veteran reflecta angajamentul Chinei fata de intarirea comunicarii cu toate partile in ce priveste…