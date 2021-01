Stiri pe aceeasi tema

- Lai Xiaomin, fostul sef al conglomeratului financiar China Huarong, a fost executat in cursul diminetii de vineri, dupa ce la 5 ianuarie fusese condamnat la pedeapsa capitala pentru coruptie, a anuntat televiziunea de stat, transmite AFP. Lai Xiaomin fusese gasit vinovat de incasarea unor…

- Fostul conducator al conglomeratului financiar China Huarong, Lai Xiaomin, a fost condamnat marti la moarte, dupa ce a fost gasit vinovat de ”coruptie si bigamie”, anunta justitia chineza, relateaza AFP. Lai Xiaomin a fost gasit vinovat de faptul ca a luat mita in valoare de 215 milioane de…

- Lai Xiaomin a fost gasit vinovat de faptul ca a luat mita in valoare de 215 milioane de euro si ca a incercat sa obtina alte 13 milioane de euro. In hotatarea Tribunalului din Tianjin (nord), se subliniaza asupra ”importantei extreme a sumelor, circumstantelor deosebit de grave si unei intentii extrem…

- Fostul director al Huarong Asset Management, una dintre cele mai mari companii chineze de gestionare a creditelor neperformante, a fost condamnat la moarte azi de catre o instanța din orașul Tianjin, scrie hotnews . Lai Xiaomin a fost condamnat pentru primirea unor mite in valoare totala de 1,788 de…

- Fostul sef al conglomeratului financiar China Huarong a fost condamnat marti la pedeapsa capitala pentru "coruptie si bigamie", a anuntat justitia chineza, transmit AFP si Xinhua potrivit Agerpres. Lai Xiaomin a fost gasit vinovat de incasarea unor comisioane ilegale in valoare de 215 milioane de…

- Fostul președinte al Huarong Asset Management, una dintre cele mai mari companii chineze de gestionare a creditelor neperformante, a fost condamnat la moarte marți de catre o instanța din orașul Tianjin, relateaza Reuters și Bloomberg.Lai Xiaomin a fost condamnat pentru primirea unor mite în…

- Un tribunal olandez a cerut miercuri urmarirea in justitie a sefului grupului bancar elvetian UBS, Ralph Hamers, in cazul operatiunilor legate de spalarea de bani din perioada in care conducea banca olandeza ING Groep NV, transmit Reuters. In 2018, justitia olandeza a ajuns la un acord amiabil cu ING…

- Primaria Capitalei a imbogatit nu doar niste televiziuni pentru a face reclama varuirii unor cladiri, de fapt reclama primariței, ci și niște case de avocatura. Primaria București a platit in ultimii 4 ani peste 70 milioane lei unor case de avocatura deși are departament juridic sa o reprezinte in…