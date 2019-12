Stiri pe aceeasi tema

- China a suspendat taxele vamale suplimentare asupra produselor americane - taxe ce urmau sa intre in vigoare duminica - dupa anuntul facut vineri de Beijing si Washington privind incheierea unui "armistitiu" in razboiul lor comercial, informeaza AFP.

- Camera Reprezentanților din SUA a adoptat un proiect de lege care prevede impunerea de sancțiuni la adresa unor oficiali chinezi de rang inalt ca raspuns la presupusele incalcari al drepturilor omului comise de Beijing impotriva etnicilor uiguri din regiunea Xinjiang, informeaza agenția Dpa, potrivit…

- Senatul Statelor Unite a adoptat marți, în mod unanim, proiectul de lege privind protecția drepturilor umane în Hong Kong, în contextul escaladarii actelor de violența dintre manifestanții pro-democrație și forțele locale de ordine, scrie Mediafax, citând Reuters. „Actul…

- La randul sau, un emisar american a denuntat luni 'intimidarea' practicata de Beijing in Marea Chinei de Sud, la o reuniune a liderilor din Asia de Sud-Est, si i-a invitat la un summit special la Washington, in numele presedintelui Donald Trump. Printre altele, purtatorul de cuvant al Ministerului…

- Liderii celor 10 state membre ale Asociației Națiunilor din Sud-Estul Asiei s-au reunit in cadrul unui summit care dureaza cinci zile, la Bangkok, pentru raspunde in mod colectiv provocarii reprezentate de razboiul comercial dintre Statele Unite și China, relateaza agenția Reuters, potrivit Mediafax.Summitul…

- Grupul Huawei Technologies Co Ltd a inceput sa primeasca comenzi in China pentru primul sau smartphone pliabil. Lansarea modelului 5G Mate X a fost amanata de doua ori in acest an deoarece Huawei, al doilea producator mondial de smartphone, a fost nevoit sa rezolve o serie de probleme de aprovizionare,…

- Conform informatiilor FT, China se angajeaza sa majoreze achizitiile anuale de boabe de soia din SUA la 30 de milioane de tone, de la 20 de milioane de tone in prezent, majorarea fiind echivalentul a aproximativ 3,25 miliarde de dolari. Principalul negociator al Chinei, vicepremierul Liu He,…

- Președintele american Donald Trump a declarat vineri ca Administrația de la Washington a facut progrese impresionante în negocierile cu Administrația de la Beijing, în contextul în care cele doua puteri economice încearca sa încheie disputa comerciala, relateaza Mediafax…