- Exporturile Chinei au crescut pentru a treia luna la rand in august, eclipsand o scadere prelungita a importurilor, anunța Reuters. Exporturile au crescut in august cu e 9,5% fața de perioada similara din 2019, au aratat datele vamale luni, marcand cel mai puternic caștig din martie 2019. Valoarea a…

- Guvernul din Costa Rica a anuntat ca a solicitat Fondului Monetar International un instrument de asistenta financiara in suma de 1,75 miliarde dolari pentru a combate criza provocata de pandemia COVID-19, informeaza agentia EFE.Presedintele Bancii Centrale din Costa Rica, Rodrigo Cubero, si…

- Ionel Danca, șeful cancelariei Guvernului, a declarat ca punctul de pensie va urma sa creasca de la 1.265 de lei la 1.442 de lei, anunța Realitatea TV.Ionel Danca spune ca este cea mai mare creștere a pensiilor din ultimii 30 de ani și ca efortul bugetar inseamna o creștere a cheltuielilor cu 3,6 miliarde…

- A doua economie a lumii revine in forța, dupa criza generata de pandemie. Exporturile Chinei au crescut neasteptat in iulie Exporturile Chinei au crescut neasteptat in iulie, cu 7,2%, au anuntat autoritatile de la Beijing, in conditiile in care a doua economie mondiala se redreseaza in urma efectelor…

- Nissan, al doilea producator auto nipon, a anuntat marti ca se asteapta la pierderi nete de 670 miliarde de yeni (6,35 miliarde de dolari) in actualul an financiar, in urma declinului vanzarilor, pe fondul impactului pandemiei de coronavirus (COVID-19), transmit DPA si Reuters, informeaza AGERPRES .…

- Criza coronavirusului ar putea provoca liniilor aeriene pierderi nete de 84,3 miliarde de dolari in 2020, urmate de pierderi in valoare de 15,8 miliarde de dolari in 2021, a anuntat marti Asociatia Internationala de Transportat Aerian (IATA), transmite Agerpres. Conform celor mai recente prognoze ale…