Stiri pe aceeasi tema

- China continentala iși deschide granița cu Hong Kong și pune capat obligației de a pune in carantina calatorii care sosesc in China, desființand un ultim pilon al politicii zero-COVID, care a protejat populația chineza de virus, dar a izolat-o și de restul lumii, scrie CNN. Fii la curent cu…

- Experti in sanatate si afaceri interne din cele 27 de state membre ale UE s-au reunit miercuri pentru a elabora un raspuns coordonat al Uniunii Europene la explozia de cazuri de Covid in China, majoritatea statelor membre fiind in favoarea testarii obligatorii pentru calatori inainte de plecare,…

- China va renunța la carantina pentru calatori incepand cu 8 ianuarie, au anunțat oficialii, marcand cea mai mare schimbare fața de politica de zero-Covid a țarii, scrie BBC Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Redeschiderea magazinelor și mai puține exigențe privind testele PCR: restricțiile sanitare se relaxeaza in mai multe orașe din China, inclusiv in capitala Beijing și in cea economica, Shanghai, la o saptamana dupa protestele istorice ale populației. In capitala Beijing, cu 22 de milioane de locuitori,…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii a anuntat ca exista riscul ca un nou val de imbolnaviri de COVID sa se declanseze in China, in conditiile in care autoritatile de la Beijing relaxeaza restrictiile, iar nivelul de imunitate este relativ scazut, mai ales in randul oamenilor in varsta, anunța BBC, potrivit…

- Presedintele Consiliului European, Charles Michel, pleaca marti seara la Beijing unde se va intalni joi cu presedintele chinez, Xi Jinping, confruntat cu manifestatii de proportii istorice impotriva restrictiilor sanitare si pentru mai multa libertate, noteaza AFP. „Charles Michel a fost invitat de…

- Operatorii hotelieri din SUA se așteapta la mai multe consecințe ale restricțiilor stricte impuse de China din cauza COVID-19, care au oprit construcția unor proprietați de lux și au impiedicat calatoriile pe una dintre principalele piețe turistice ale lumii, potrivit Reuters. Fii la curent…

- Guo Jingjing, in varsta de 14 ani, a facut febra la doua zile dupa ce a fost dusa in centrul din Ruzhou, provincia Henan, vinerea trecuta unde a fost total ignorata. Familia ei cere dreptate, anunța bbc.com. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…