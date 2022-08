China îşi raţionalizează electrcitatea şi suspendă activitatea unor companii, în toiul unui val de căldură In provincia Sichuan, temperaturile depasesc cu regularitate 40°C in ultimele zile, ceea ce antreneaza o recurgere aproape sistematica la climatizare, pentru ca cei aproximativ 84 de milioane de locuitori sa se racoreasca. In productia electricitatii, Sichuanul depinde 80% de barajele hidraulice. Insa cursurile de apa din regiune au secat, potrivit Ministerului chinez al Resurselor de Apa. Pentru a economisi electricitate, 19 orase din provincie au ordonat fabricilor si intreprinderilor sa-si suspende activitatea, potrivit unui aviz emis duminica si facut public de presa oficiala. Aceasta masura… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

