China își închide granițele pentru străini, ca măsură de protecţie împotriva cazurilor de coronavirus importate Masura, care intra in vigoare de sambata (vineri la ora 16:00 GMT), cuprinde si exceptii, astfel ca cetatenii straini care vin in China pentru activitati economice, comerciale, stiintifice sau tehnologice, precum si titularii pasapoartelor diplomatice si de serviciu, pot solicita in continuare viza de intrare in China, la fel ca si persoanele ce se deplaseaza pentru urgente umanitare. Data pana la care este in vigoare aceasta masura nu a fost precizata. China a anuntat in ultimul bilant 67 de noi cazuri de infectare cu coronavirus si inca 6 decese produse in cursul zilei de miercuri,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa explozia noului coronavirus in lume China a anuntat joi ca isi va inchide temporar frontierele pentru majoritatea strainilor, intr-un efort de a limita cazurile de coronavirus importate, a anuntat joi Ministerul de Externe chinez, informeaza agentiile AFP si DPA potrivit Agrepres. Masura, care…

- Potrivit autoritatilor sanitare locale, cazul local a fost inregistrat in provincia Guangdong (sud) si a fost legat de un caz ”importat” din strainatate. Se pare ca 314 din cazurile de imbolnavire din China au fost contractate dintr-o alta tara. Tara de unde a pornit in decembrie pandemia are astazi…

- Numarul zilnic de noi cazuri de contaminare cu coronavirus în China este scadere, cu 397 de cazuri anuntate sâmbata de comisia nationala de sanatate fata de aproape 900 vineri, relateaza AFP. Noile decese cauzate de noul coronavirus sunt în numar de 109, potrivit…

- China a anuntat joi 15.000 de contaminari suplimentare cu noul tip de coronavirus, un salt record pe care specialistii de la Beijing il explica prin adoptarea unei noi metodologii de definire a cazurilor de infectare, ce a fost urmata de demiterea imediata a principalilor oficiali din Hubei, provincia…

- Organizația Mondiala a Sanatații a anunțat ca numarul infectarilor cauzate de coronavrius s-a stabilizat, dar este nevoie de multa precauție, pentru ca epidemia "poate merge in orice direcție"Numarul cazurilor de infectare cu noul virus gripal din China s-a stabilizat, dar este necesara „extrem de multa…

- Noul coronavirus a ucis peste 630 de persoane in China, potrivit celui mai recent bilanț. Autoritatile din provincia Hubei, epicentrul epidemieiau raportat, vineri, 69 de noi decese și 2.447 de infectii, crescand numarul total al imbolnavirilor la peste 30.000. In afara Chinei continentale,…

- Un al patrulra caz de infectare cu noul coronavirus a fost identificat în Franța, un turist chinez în vârsta care se afla ”în stare grava”, au anunțat autoritațile franceze, relateaza AFP. Spitalizat la Paris, acest barbat provine din provincia Hubei, cea mai…

- Rusia a luat o masura extrema, de teamacoronavirusului: grupurile organizate de turiști chinezi nu mai pot patrunde ințara, scrie The Moscow Times.Oficialitațile din China și-au sfatuit cetațenii sa “reconsidere” calatoriile in strainatate cata vreme coronavirusul face ravagii - s-a ajuns la 106 decese…