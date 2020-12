Stiri pe aceeasi tema

- China isi extinde semnificativ proiectul de control al vremii si isi propune sa acopere jumatate din tara cu ploi artificiale si zapada pana in 2025, a anuntat guvernul de la Beijing in aceasta saptamana, transmite Business Insider, conform news.ro. Practica „insamantarii norilor” a fost descoperita…

- Practica ”insamantarii norilor” a fost descoperita in SUA in 194,6 de catre un chimist care lucra pentru General Electric. China si-a lansat propriul program similar in anii 1960. Zeci de alte tari - inclusiv SUA - au, de asemenea, astfel de programe, dar Beijingul are cel mai mare program de acest…

- Beijingul a exportat bunuri in valoare de abia 253.000 de dolari in Coreea de Nord in octombrie, o scadere cu 99% fata de septembrie, potrivit unor date publicate de catre administratia vamala chineza. Este vorba despre un volum mai mic decat al exporturilor Chinei in Liechtenstein si Monaco, scrie…

- Secretarul american de stat Mike Pompeo a lansat miercuri un atac dur la adresa bilantului Chinei in privinta libertatii religioase si a reluat un apel catre Vatican de a opri cooperarea cu Beijingul, potrivit DPA. Totusi, Vaticanul nu pare sa fi apreciat sa i se spuna ce sa faca. "Nicaieri libertatea…

- Organizatia Mondiala a Comertului (OMC) a constatat marti ca Statele Unite au incalcat regulile comerciale internationale prin impunerea unor tarife de mai multe miliarde de dolari Chinei, in razboiul comercial al presedintelui Donald Trump cu Beijingul, decizie care a nemultumit puternic Washingtonul,…

- China susține ca a lansat prima sa nava spațiala reutilizabila care a petrecut doua zile pe orbita inainte de a reveni pe Pamant. Beijingul a pastrat misiunea secreta și nu a facut publice imagini nici de la lansare, nici de la aterizare. Anunțul a fost facut de agenția oficiala Xinhua, potrivit careia…