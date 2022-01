Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul chinez si-a exprimat vineri sprijinul pentru interventia militara condusa de Rusia in Kazahstan, menita sa puna capat protestelor antiguvernamentale care au zguduit timp de mai multe zile aceasta tara din Asia Centrala, bogata in petrol, informeaza dpa, potrivit Agerpres.

- Kazahstanul trece prin cele mai violente proteste de strada de la caștigarea independenței in urma cu trei decenii, analiștii afirmand ca motivele care au dus la declanșarea acestora nu țin doar de creșterea brusca a prețului la carburanți, scrie Associated Press. Prabușirea faimoasei stabilitați…

- Politia kazaha a anuntat ca zeci de protestatari au fost „eliminati” in noaptea de miercuri spre joi in cel mai mare oras al tarii din Asia Centrala, Almati. Manifestantii ar fi incercat sa ia cu asalt cladirile administrative in timp ce protestele la nivel national au escaladat.

- Guvernul american a indemnat autoritatile din Kazahstan sa dea dovada de "retinere" si doreste ca manifestatiile sa se desfasoare acolo "in mod pasnic", a afirmat miercuri purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Jen Psaki, in vreme ce tara din Asia Centrala a decratat stare de urgenta, noteaza AFP preluat…

- Statele Unite au declarat vineri ca sunt pregatite sa discute propunerile Rusiei care vizeaza limitarea drastica a influenței americane și NATO în vecinatatea sa, avertizând din nou ca o invazie a Ucrainei de catre Moscova ar avea consecințe „masive”, potrivit AFP. „Suntem…

- Purtatorul de cuvant al Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a comentat recentele schimbari in structura CIA a SUA, care ar urma sa permita intre altele monitorizarea atenta a Rusiei și Chinei.