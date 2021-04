China își crează propria monedă digitală Versiunea Chinei privind o moneda digitala este controlata de banca centrala a tarii, care va emite noii bani electronici. Moneda este asteptata sa confere guvernului chinez noi instrumente vaste de monitorizare a economiei si oamenilor. Beijingul isi pozitioneaza de asemenea yuanul digital pentru utilizare la scara internationala, acesta urmind sa nu fie legat de sistemul financiar mondial, un Citeste articolul mai departe pe noi.md…

