Exporturile zilnice ale Gazprom catre pietele straine cheie au scazut in octombrie, deoarece fluxurile spre Europa au ramas plafonate, transmite Bloomberg.

Președintele Klaus Iohannis a transmis un mesaj de felicitare pentru noul președinte al Braziliei, Lula da Silva. Țara noastra se alatura țarilor importante precum SUA, China sau Rusia, dar și alte state din Europa, care au recunoscut victoria lui Lula da Silva.

Romania parcurge cea mai buna perioada din intreaga noastra istorie, avand un PIB mai mare de patru ori decat in 1989, dar asistam la un cataclism demografic, a afirmat, joi, secretarul general adjunct al Aliantei Nord-Atlantice (NATO), Mircea Geoana, la o conferința organizata de BNR și ASE, relateaza…

Capacitatea Chinei de a stavili criza din sectorul imobiliar este din nou pusa sub semnul intrebarii dupa ce un dezvoltator privat cu sustinere de stat pentru finantare s-a alaturat unei liste din ce in ce mai lungi de firme din sector care intra in default, scrie Bloomberg.

Preturile motorinei cresc in forta in Europa si SUA, generand un nou episod de presiuni inflationiste inaintea unei ierni asteptate a aduce perturbari majore legate de aprovizionare, potrivit Bloomberg.

Zona euro nu mai este imuna la doua trimestre consecutive de contracție economica. Cele mai recente prognoze ale Bloomberg nu sunt optimiste. Potrivit agenției americane, riscul de recesiune in Europa continua sa creasca.

National Geographic prezinta Romania pe parcursul celor patru anotimpuri, in cel de-al patrulea sezon al popularei serii de documentare „Europa vazuta de sus". Seria are premiera marti, de la ora 22.00, potrivit news.ro.

Romania a exportat, in primele cinci luni ale acestui an, bauturi in suma de 108,4 milioane euro, in crestere cu 52,3% comparativ cu perioada similara a anului trecut, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica.