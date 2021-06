Stiri pe aceeasi tema

- Va invitam zilnic sa cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unica in felul sau. Cele mai importante știri ale zilei: 15 iunie — a 166-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pina la sfirsitul anului au ramas 199 de zile. Sarbatori religioase sau Ortodoxe:…

- Va invitam zilnic sa cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unica in felul sau. Cele mai importante știri ale zilei: 8 iunie — a 159-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pina la sfirsitul anului au ramas 206 de zile. Sarbatori religioase sau Ortodoxe:…

- Va invitam zilnic sa cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unica in felul sau. Cele mai importante știri ale zilei: 1 iunie — a 152-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pina la sfirsitul anului au ramas 213 de zile. Sarbatori religioase sau Ortodoxe:…

- Va invitam zilnic sa cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unica in felul sau. Cele mai importante știri ale zilei: 22 mai — a 142-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pina la sfirsitul anului au ramas 223 de zile. Sarbatori religioase sau Ortodoxe: Mutarea…

- Va invitam zilnic sa cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unica in felul sau. Cele mai importante știri ale zilei: 4 mai — a 124-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pina la sfirsitul anului au ramas 241 de zile. Sarbatori religioase sau Ortodoxe: Sf.…

- Orice eveniment din viața ta iți dorești sa fie perfect, mai ales daca marcheaza o nunta, un botez, o logodna sau un majorat. Toate detaliile trebuie sa fie puse la punct și totul frumos organizat pentru ca tu și invitații tai sa va simțiți minunat. Chiar daca evenimentul se desfașoara intr-un grup…

- Taiwanul va lupta pana la capat in cazul unui atac al Chinei, a declarat miercuri ministrul sau de externe, Joseph Wu, adaugand ca SUA considera ca exista un astfel de risc in contextul presiunii militare tot mai mari din partea Beijingului, care include si exercitii cu portavioane, in apropierea insulei,…

- Va invitam zilnic sa cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unica in felul sau. Cele mai importante știri ale zilei: 22 martie — a 81-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pina la sfirsitul anului au ramas 284 de zile. Sarbatori religioase sau Ortodoxe:…