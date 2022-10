China introduce măsuri pentru creșterea natalităţii: tinerii cred că 'nu merită' efortul de a avea copii Dupa decenii la rand in care a impus politica unui singur copil, China va aplica un sistem de masuri pentru a creste rata natalitatii, in prezent scazuta, au anuntat experti citati miercuri de presa locala si care au insistat pe necesitatea de a schimba opinia tinerilor care cred ca ''nu merita'' efortul de a avea copii, transmite EFE, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

