China întrevede sfârşitul epidemiei: „Un al doilea val nu ar trebui să ne îngrijoreze” Cercetatori si experti in domeniul sanatatii din China implicati in lupta pentru contracararea transmiterii noului coronavirus sunt de parere ca cea mai dificila perioada a luat sfarsit, minimalizand avertismentele potrivit carora boala ar putea deveni sezoniera sau ca un ''al doilea val'' mai mortal ar putea lovi in a doua parte a anului. In timp ce pandemia continua sa se raspandeasca la nivel global, un numar tot mai mare de tari se (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

