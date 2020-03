Stiri pe aceeasi tema

- Cercetatori si experti in domeniul sanatatii din China se grabesc sa anunțe ca cea mai grea perioada a pandemiei de coronavirus a luat sfarșit. Exista cercetatori care spun ca masurile implementate de China pentru controlul epidemiei au fost extraordinare, dar ca este posibil sa existe un al doilea…

- Cercetatori si experti in domeniul sanatatii din China implicati in lupta pentru contracararea transmiterii noului coronavirus sunt de parere ca cea mai dificila perioada a luat sfarsit, minimalizand avertismentele potrivit carora boala ar putea deveni sezoniera sau ca un ''al doilea val'' mai mortal…

- Bilantul epidemiei de coronavirus a ajuns la 2.978 de morti in Italia, iar numarul total al persoanelor infectate pana acum este de 35.713, au anuntat miercuri seara autoritatile italiene.Bilanțul ultimelor ore este de 475 de morți și 4.207 de noi cazuri de infectare. Cel mai probabil, joi,…

- Dubla campioana mondiala la aruncarea greutatii Gong Lijiao a stabilit cea mai buna performanta mondiala a sezonului in aceasta proba (19,70 m), cu ocazia primei competitii de atletism care a avut loc in China de la debutul epidemiei de coronavirus, informeaza agentia EFE. Aceasta reuniune…

- Epidemia de coronavirus din China va reduce probabil cresterea economiei globale cu 0,1 puncte, in timp ce avansul economiei chineze va incetini la 5,6% in acest an, a anuntat sambata Fondul Monetar International, relateaza MarketWatch.

- Mobilizare de invidiat in China. Daca la noi e nevoie de ani de zile pentru contrucția unui noi spital, China a ridicat doua unitați medicale in care sa iși trateze cetațenii. Un nou spital improvizat a fost deschis in orașul Wuhan, aflat in provincia Hubei, pentru persoanele infectate cu noul tip…

- Pasagerii care au vizitat China cu 14 zile inainte de plecarea lor spre Israel nu vor mai putea intra in aceasta tara, incepand de luni, 3 februarie, informeaza Wiz Air. Masura este luata in conditiile epidemiei de coronavirus din China si nu se aplica pasagerilor care calatoresc cu pasaportul israelian…

- Rata de mortalitate, nivelul de transmisie, momentul în care un bolnav devine contagios, perioada de incubație: numeroase necunoscute împiedica înca determinarea impactului mondial al epidemiei pornite din China și provocata de un nou coronavirus, scrie AFP. Care este rata…