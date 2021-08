Stiri pe aceeasi tema

- China a interzis luni examenele scrise pentru copiii de sase si sapte ani din ciclul primar, in incercarea de a mai reduce presiunea asupra elevilor, perceputa ca o frana in calea cresterii natalitatii, relateaza AFP. Beijingul a inceput luna trecuta o ampla reforma in sistemul educational,…

- Masurile luate în ultimul an de China împotriva afacerilor private au luat o noua turnura invaziva, guvernul de la Beijing dorind acum sa le dicteze persoanelor care fac live streaming despre cumparaturi cum sa vorbeasca și sa se îmbrace, relateaza CNN.Ministerul chinez al…

- China a decis sa-si schimbe politica in domeniul natalitatii pentru a promova dezvoltarea pe termen lung a unei populatii echilibrate. Autoritatile chineze au anuntat ca, foarte curand, cuplurile care doresc pot avea trei copii si vor fi luate masuri de sustinere a tinerelor familii.

- Autoritațile chineze au replicat rapid dupa ce SUA, Marea Britanie și Uniunea Europeana au acuzat in mod concertat Beijingul ca ar fi apelat la hackeri pentru a ataca serviciul de poșta electronica Microsoft Exchange, dedicat companiilor, anunța presa int

- Optsprezece persoane si-au pierdut viata si 16 au fost ranite in noaptea de joi spre vineri intr-un incendiu izbucnit la o scoala de arte martiale din centrul Chinei, al carei director a fost arestat, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Majoritatea victimelor sunt elevi ai scolii, cu varste cuprinse…

- Acțiunile producatorilor de jucarii, scutece și hrana pentru sugari din China au crescut marți pentru a doua zi la rand. Investorii s-au grabit sa cumpere active pe bursa dupa ce Beijingul a anunțat ca va permite cuplurilor sa trei copii, nu doi, așa cum este politica stricta impusa in prezent, relateaza…