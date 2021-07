Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Nationala pentru Dezvoltare si Reforma, principalul organism de planificare economica din China a anunțat, miercuri, ca nu va mai aproba constructia de cladiri de peste 500 de metri inaltime, in timp ce blocurile turn de 250 de metri inaltime vor fi „strict” limitate, informeaza EFE, citata…

- Autoritatile chineze au interzis constructia de zgarie-nori mai inalti de 500 de metri si au limitat de asemenea ridicarea de blocuri turn de peste 250 de metri, informeaza miercuri mass-media locale citate de EFE. Comisia Nationala pentru Dezvoltare si Reforma, principalul organism de planificare…

- Autoritatile chineze au interzis constructia de zgarie-nori mai inalti de 500 de metri si au limitat de asemenea ridicarea de blocuri turn de peste 250 de metri, informeaza miercuri mass-media locale citate de EFE.

- SEG Plaza, un zgarie-nori cu o inaltime de aproape 300 de metri, din orasul chinez Shenzhen, a inceput din nou sa vibreze joi, dupa ce martea trecuta s-a clatinat in mod inexplicabil, astfel incat persoanele aflate in interior au fost din nou evacuate, relateaza EFE. Ziarul local The Paper…

- Una din cele mai inalte cladiri din China, turnul SEG Plaza din Shenzen, a fost evacuat marți din motive de siguranța dupa ce a inceput sa se clatine din motive inexplicabile, relateaza The Guardian. Imagini de la fața locului arata oameni speriați care fug din apropierea cladirii de teama ca s-ar putea…

- Un turist din China a avut parte de coșmarul vieții sale, dupa ce a ramas agațat de un pod, la 100 de metri inalțime, scrie The Guardian . Panourile de stica ale podului s-au spart, din cauza vantului puternic. Barbatul se afla in nord-estul Chinei pe podul suspendat de pe muntele Piyan. La un moment…

- Mai mult de 308 milioane de doze de vaccin anti-Covid au fost administrate in China de la inceputul campaniei de imunizare, informeaza Reuters. Aproximativ 10,5 milioane de doze au fost administrate in tara pe 7 mai, aducand totalul la 308,23 de milioane, potrivit datelor transmise sambata…

- "Trei persoane si-au pierdut viata" si "echipele de salvare cauta in continuare alte victime", a declarat Raditya Jati, purtator de cuvant al agentiei, pentru AFP, relateaza Gulf News .Ploi abundente s-au abatut, joi seara, asupra provinciei Sumatra de Nord, provocand inundatii si deversari de noroi.Cel…