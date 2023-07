Stiri pe aceeasi tema

- Numarul de nave care cauta sa preia incarcaturi de cereale din zona Marii Negre a scazut cu 35% in aceasta saptamana fata de saptamana precedenta, in contextul in care creste incertitudinea cu privire la siguranta traficului comercial, iar Rusia continua sa loveasca instalatiile portuare din Ucraina,…

- China a solicitat Rusiei si Ucrainei sa reia rapid exportul de cereale dupa retragerea Rusiei dintr-un acord international de facilitare a exporturilor agricole din porturile ucrainene de la Marea Neagra, relateaza sambata DPA.

- Portul Constanta din Romania, principala ruta alternativa a Ucrainei dupa ce retragerea Rusiei a dus la prabusirea acordului care ii asigura transporturile pe Marea Neagra, are capacitatea de a gestiona incarcaturi suplimentare pana la jumatatea lunii august, a declarat pentru Reuters , Viorel Panait,…

- Dupa retragerea Rusiei din Initiativa pentru cereale de la Marea Neagra, Ucraina ia in considerare posibilitatea unui „culoar pentru cereale” prin apele teritoriale ale Romaniei si Bulgariei, a anunțat ambasadorul Ucrainei in Turcia, Vasil Bodnar, la televiziunea publica din Ucraina, Suspilne. „Rusia,…

- Dupa retragerea Rusiei din Inițiativa pentru cereale de la Marea Neagra, Ucraina ia in considerare posibilitatea unui „culoar pentru cereale” prin apele teritoriale ale Romaniei și Bulgariei, scrie publicația Suspilne, care il citeaza pe ambasadorul Ucrainei in Turcia.

- Secretarul general-adjunct al NATO, Mircea Geoana, a criticat Rusia pentru faptul ca a decis sa se retraga din acord, deși atat ONU, cat și Turcia au insistat sa ramana, consecințele fiind unele economice.

- Rusia nu a fost de acord sa inregistreze nave noi din 27 iunie, iar acordul va expira luni, cu exceptia cazului in care Moscova este de acord sa il prelungeasca. Un purtator de cuvant al Natiunilor Unite a declarat vineri ca secretarul general Antonio Guterres asteapta un raspuns din partea presedintelui…

- Presedintele rus Vladimir Putin este „de acord cu mine” in privinta prelungirii acordului privind exportul de cereale prin Marea Neagra, a afirmat presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, relateaza AFP. „Ne pregatim sa-l primim pe dl Putin in august si suntem de acord cu extinderea coridorului cerealelor…