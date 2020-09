China intenţionează să dubleze dimensiunea arsenalului său nuclear, potrivit Pentagonului China intentioneaza sa dubleze dimensiunea arsenalului sau nuclear in decurs de un deceniu, cu capacitatea de a lansa rachete balistice cu focoase nucleare de pe sol, mare si aer, a dat asigurari Pentagonul intr-un raport publicat marti, relateaza AFP.



Potrivit documentului, armata chineza a egalat sau a depasit deja SUA in mai multe domenii, in special constructia de nave, rachetele de croaziera sau sistemele de aparare aeriana.



Si conform acestui raport, primul care a dat o estimare publica a importantei arsenalului nuclear chinez, Beijingul are ''in jur de 200''… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

