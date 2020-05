Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile sanitare chineze au anuntat vineri ca au inregistrat joi alte 12 contaminari cu noul coronavirus in China continentala si ca nu au inregistrat niciun alt deces din cauza epidemiei aparute in centrul tarii, la sfarsitul anului trecut, relateaza Reuters.

- Autoritatile sanitare chineze au anuntat vineri 26 de noi contaminari cu noul coronavirus, inreistrate joi in China continentala - un bilant in scadere - si precizeaza ca 15 dintre aceste cazuri sunt ”importate”, relateaza Reuters potrivit news.ro.Comisia Nationala chineza a Sanatatii a anuntat…

- Autoritatile ruse au anuntat luni ca au inregistrat 2.558 de noi contaminari cu noul coronavirus in ultimele 24 de ore - un bilant zilnic in crestere fata de cele 2.186 de cazuri raportate duminica, relateaza Reuters.

- China a raportat 108 noi cazuri zilnice de Covid-19, cele mai multe din ultimele cinci saptamani. Autoritațile chineze au transmis ca 98 de cazuri sunt "importate", iar 61 de pacienți sunt asimptomatici, scrie News.ro Autoritatile chineze au raportat, pentru duminica, 108 cazuri noi de infectare cu…

- Orasul sud-coreean Daegu (sud-est) - care a fost o vreme principalul focar de covid-19 in afara de China continentala, unde a aparut noul coronavirus la sfarsitul anului trecut -, a raportat vineri ca nu a inregistrat niciun caz nou de contaminate - o premiera din februarie -, in contextul in care…

- In total 39 de noi cazuri de contaminare cu noul coronavirus si alte noua decese legate de epidemie au fost inregistrate in China continentala, au anuntat autortitatile sanitare locale, relateaza Reuters.

- Italia a devenit duminica tara cea mai afectata de epidemia de coronavirus dupa China, potrivit unei noi numaratori efectuate de AFP plecand de la cifre oficiale, anunța AGERPRES.Italia a inregistrat de la inceputul epidemiei 7.375 de cazuri de Covid-19, dintre care 366 de decese. China se…