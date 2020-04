Stiri pe aceeasi tema

- China continantala a anuntat marti o crestere a numarului noilor contaminari cu noul coronavirus, dupa ce acesta a scazut patru zile consecutiv, din cauza uneii cresteri a numarului infectiilor implicand calatori in strainatate, relateaza Reuters.

- China continentala a raportat marti o crestere a noilor cazuri confirmate de imbolnavire cu COVID-19, dupa 4 zile de scadere, din cauza cresterii numarului infectarilor la persoanele sosite din strainatate, informeaza Reuters, citat de agerpres.ro. China continentala inregistra luni 48 de noi cazuri,…

- China continentala a raportat marti o crestere a noilor cazuri confirmate de imbolnavire cu COVID-19, dupa 4 zile de scadere, din cauza cresterii numarului infectarilor la persoanele sosite din strainatate, informeaza Reuters potrivit Agerpres. China continentala inregistra luni 48 de noi cazuri,…

- China a raportat 67 de noi cazuri de infectie cu coronavirus si inca 6 decese produse in cursul zilei de miercuri, transmite joi DPA.Niciun nou caz nu a fost inregistrat in epicentrul original al epidemiei, in provincia Hubei, conform unui comunicat dat publicitatii joi de Comisia Nationala…

- Guvernul italian a decis sâmbata trimiterea a 20.000 de specialisti suplimentari în spitalele din tara pentru a face fata epidemiei de coronavirus care afecteaza peninsula, Italia fiind cea mai afectata tara de pe continentul european, informeaza AFP, preluata de Agerpres.Potrivit masurii,…

- La nivel national, bilantul epidemiei de Covid-19 a ajuns la 2.981 de morti si la peste 80.200 de persoane infectate, a indicat Comisia Nationala de Sanatate. Potrivit autoritatilor, 115 de cazuri noi au fost inregistrate in provincia centrala Hubei, epicentrul epidemiei, unde virusul a aparut pentru…

- Comisia Naționala de Sanatate din China a anunțat ca joi au fost identificate aproape 2.000 de noi cazuri de infecție cu noul coronavirus, astfel ca numarul total al îmbolnavirilor a ajuns la 9.692 de cazuri, informeaza Mediafax citând CNN. Aceasta reprezinta o creștere cu 1.982 de cazuri…

- Comisia Naționala de Sanatate din China a anunțat miercuri dimineața ca 132 persoane au decedat in urma epidemiei cu noul coronavirus, iar alte 1.459 de cazuri au fost confirmate, astfel ca numarul total a ajuns la 5.974, informeaza site-ul agenției de știri Reuters.Citește și: Efect neașteptat…